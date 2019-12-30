選戰進入最後倒數11天，除了總統選舉，區域、不分區立委選情也備受各界關注。據最新民調顯示，台中市第五選區立委選舉，國民黨候選人沈智慧支持度為30.8%、民進黨立委候選人莊競程31.2%，雙方差距0.3個百分點。莊競程表示選情非常驚險。網友看了這份民調紛紛留言說，「雙方差0.3%，好驚險！」、「不可能啦！沈智慧這區翻，是作夢喔？」。

據莊競程競總28日所透露的委託民調公司調查，結果顯示，民進黨莊競程31.2%，國民黨沈智慧30.8%，台灣民眾黨謝文卿17.2%。藍綠雙方差距僅0.3個百分點。莊競程直言，他相信自己和沈智慧的民調已經開始黃金交叉。

此份民調係由莊競程委託民調公司所做調查，調查時間為12月23日至25日，調查對象為設籍於台中市北屯區、北區年滿20歲以上的市民，完成有效樣本1,080份，在95%的信心水準下，此次調查，抽樣誤差為正負3.0個百分點之內。

該民調經轉傳至批踢踢論壇後，引起熱議。網友看了這份民調紛紛留言說，「雙方差0.3%，好驚險！」、「不可能啦！沈智慧這區翻了就好笑了」、「不可能！是作夢夢到，起床發文帶風向？」、「不可能這麼樂觀啦」、「不要想太多」、「唬爛吧」。

但也有少數網友認為，「認真說，沈智慧很顧人怨」、「有機會啊，沈本來就沒有盧這麼穩」。

(中時電子報)