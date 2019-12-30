台股上周五（27日）全體上市公司總市值為36兆6,969.08億元，較前周五（20日）總市值增加4,009.94億元，周增幅為1.10％。凱基投顧本周看好被動元件、CCL、Nand Flash、瓶罐包材、散熱模組等五大題材類股，預期本周指數11,800-12,200點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：1.我國11月工業生產指數114.24，經季節調整後較上月增長2.66％；與去年同月相比也成長2.15％。2.川普宣稱美中雙方都很希望儘快簽署第一階段貿易協議文本。

另提醒留意兩項國際利空因素：1.美國11月耐久品訂單月增率-2％，遜於市場預估的1.5％。核心耐久財訂單（不含飛機的非國防資本財）小幅增長0.1％，也不如市場預估的0.2％。2.美國11月獨戶新屋銷售年率月增1.3％至71.9萬戶，低於市場預估的73.4萬戶。

(工商 )