美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert OBrien）29日表示，若北韓真的試射長程或核導彈的話，那美國方面將會非常失望，同時也將採取適當的反制行動。

奧布萊恩周日接受美國廣播公司 （ABC）節目《本週》（This Week）專訪時表示，在因應北韓威脅試射飛彈一事，美國擁有「許多工具可供使用」。他表示，美國與北韓仍透過一些管道溝通此事，但並未透露更多訊息。

北韓最近動作頻頻，日前甚至揚言將送美國「聖誕大禮」，令許多美軍官員相當緊張，紛紛揣測北韓恐做出試射飛彈等挑釁行為。

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