北韓若試射飛彈 白宮警告：美國將反制 09:272019/12/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert OBrien）29日表示，若北韓真的試射長程或核導彈的話，那美國方面將會非常失望，同時也將採取適當的反制行動。 奧布萊恩周日接受美國廣播公司 （ABC）節目《本週》（This Week）專訪時表示，在因應北韓威脅試射飛彈一事，美國擁有「許多工具可供使用」。他表示，美國與北韓仍透過一些管道溝通此事，但並未透露更多訊息。 北韓最近動作頻頻，日前甚至揚言將送美國「聖誕大禮」，令許多美軍官員相當緊張，紛紛揣測北韓恐做出試射飛彈等挑釁行為。 (工商 ) #美國 #北韓 #飛彈 #試射飛彈 #布萊恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 送美聖誕禮物 陸試射巨浪-3 04:092019/12/26 焦點新聞 說好的聖誕禮物呢？傳北韓改1月送 18:112019/12/26 國際 朝媒批南韓看美國的臉色 乞求美國認可 20:512019/12/27 國際 美航空業連十年獲利 員工求加薪 22:162019/12/27 財經 陸十大利器 山東艦力壓東風家族 04:092019/12/28 焦點新聞 俄自誇天下無敵 美專家吐槽 04:102019/12/29 兩岸要聞 先過耶誕！美曝金正恩恐送大禮慶生 12:442019/12/29 國際 平壤對美政策走向 備受關注 04:102019/12/30 國際大事 美國要坐視民進黨沒收民主嗎？ 04:102019/12/30 時論廣場 國際熱門新聞 美空襲伊、敘真主黨旅5據點 至少18死逾50傷 - 國際 俄烏交換戰俘 以結束5年戰爭 - 國際 德州教堂隨機槍擊案！槍手殺警衛 2死1重傷 - 國際 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 參宿四轉暗 可能即將超新星爆炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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