台股累計今年初開盤迄今共240個交易日，集中市場總成交金額為28兆8,129.71億元，市場日均值為1,200.54億元，股票成交量週轉率為72.36％。群益證券看本周台股指數區間為11,950-12,200點，本周看好四大題材類股，包含：記憶體股、工業自動化股、成衣與紡織股、電玩遊戲股等。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.央行上修今明年經濟成長率至2.60％與2.57％，明年在半導體、5G業者擴大投資下，支撐民間投資動能，加上資通訊廠商在台產能配置提升，出口展望持續加溫。

2.中美雙方第一階段貿易協議互釋善意，美國對中國第三波進口商品採分階段取消現行加徵關稅，降低台廠生產手機、筆電等零組件的三角貿易營運衝擊。

3.台灣11月工業生產指數年增2.15％，在半導體高階製程滿載和轉單效應帶動電腦、電子產品生產提升，惟機械設備等傳統產業衰退幅度擴大仍抵銷指數的增長幅度。

4.11月底證券帳戶存款餘額為2.07兆元，較去年同期成長17％，連續3個月維持在2兆元之上，加上M1B、M2分別年增7.46％與4.14％，資金動能仍充沛。

5.美國銀行全球研究部門於12月針對基金經理人的調查顯示，隨美國商業活動與中國工業生產回溫，地緣政治不確定性降低，投資人對增持股票的投資組合風險胃納量擴大，有助於全球股票的資產配置比重進一步提升。

(工商 )