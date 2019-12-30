網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜29日在電視辯論會上點名《蘋果日報》與三立，直斥沒有水準，只會抹黑、造謠，以及沒有良心。對於韓國瑜這招，一韓黑網友表示，現在韓國瑜打什麼政策都沒用了，為今之計只剩激化對立一招，而且韓的目的似乎也達到了，因為什麼政策政見都不重要，最終大家也不一定記得，但大家一定記得韓國瑜批評媒體，韓國瑜採取的招式，的確高招，完全鞏固韓粉鐵票。

網友DreamYeh在批踢踢發文表示，對他而言，韓國瑜基本上就已經不是政治人物，而是綜藝人物（諧星）。因此韓去上「博恩夜夜秀」那種需要有人陪主持人玩的節目，就創下奇功，點閱率破四百萬，讓很多韓粉為之高潮。該網友也表示，自己身為韓黑也看了好多次，但也不知在「高潮幾點」？

該網友指出，在政策辯論會上，他面對的兩個對手，一個是打第三次總統選戰的總統蔡英文、另一個更誇張，打了第五次的親民黨主席宋楚瑜。不管是蔡宋，他們背後都有龐大的政治對策團。講白話，韓若正面政策對決，絕對被打在地上。因此韓國瑜將整個格局變成「批鬥大會」，對檯面上的蔡英文、宋楚瑜，都是嘲諷有加。對於媒體，當然也是二話不說，直接宣戰。

該網友更指出，韓國瑜在台中的造勢，明又濕又冷，還是聚集一大堆韓粉，因此，現在所有媒體對他的攻擊，都將會變成故意抹黑，讓韓粉們不再相信媒體。到選舉那一天，大概任何對韓國瑜的負面新聞，韓粉都會直接無視了。激化群眾對立，這也就是韓國瑜的目的。

(中時電子報)