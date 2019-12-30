根據《美聯社》記者雷諾斯報導，湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯擊敗布雷迪(NFL)、波爾特(田徑)、梅西(足球)、菲爾普斯(游泳)等對手，獲選美聯社過去10年最佳男運動員，詹皇說：「但我過去10年最佳時刻，絕對是迎娶莎凡娜(詹皇老婆)！」

在過去10年期間，詹姆斯拿下3次年度MVP、10次入選全明星賽、連8年闖進總冠軍賽、奪下3次總冠軍，NBA職業生涯實在太過輝煌，過去也拿下過這個獎項的男運動員，包含「老虎」伍茲(高球)、格雷茲基(NHL)、帕瑪(高球)。

詹姆斯跟莎凡娜從高中認識且談戀愛至今，兩人2013年夏天結婚，目前育有兩子一女，「我不是活在悔恨當中，過去10年並不存在我想重來一遍的時刻，如果有糟糕的時刻，或者是我覺得可以做更好的事情，我只會努力從中學習。」

「當你相信你自己的理念，或是說相信自己，」強調自己並不在意人們愛他或恨他的詹姆斯表示，「那麼其他人怎麼說或有什麼感受並不重要，如果你讓那些事情阻擋了你，或是偏離你的任務，你只會一事無成！」

(中時 )