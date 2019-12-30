特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，其創立的基礎設施和隧道建設公司Boring Company在賭城拉斯維加斯建造的商用地底隧道「可望」於2020年全面營運。

馬斯克上周五晚間在推特上回覆問題時表示，Boring公司將完成在拉斯維加斯的第一條商用隧道，連結會議中心到賭城大道（Strip），之後將進行其他項目。他並在之後的回覆上表示，希望這條隧道在2020年全面啟用。

Boring公司已經完成位於洛杉磯霍桑市（Hawthorne）的「測試隧道」（Test Tunnel）專案，而其他正在進行的項目包括芝加哥特快環線（Chicago Express Loop），以及從華盛頓特區到巴爾的摩的東岸環線（East Coast Loop）。

Boring公司今年7月提出將出售價值1.2億美元股票的計畫，並獲得20位投資人注資約1.17億美元。

(時報資訊)