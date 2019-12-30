國民黨總統候選人韓國瑜昨日在電視辯論會上質問總統蔡英文違背承諾，捷運林園線延伸線一毛錢不給等。交通部表示，捷運紅線林園延伸線的經費，已於2016年補助高雄市政府840萬元，後續延伸屏東相關路網規劃經費，已有前瞻軌道建設計畫5000萬元。

交通部表示，2016年高雄市政府向交通部申請「高雄捷運小港林園線路線規劃評估報告書」經費1000萬元，交通部於該年7月19日同意補助840萬元，市府也已完成規劃評估報告，並於今年10月底向交通部提報可行性研究。此外，前瞻軌道建設計畫中更補助該府5000萬元會同屏東縣政府辦理「高雄捷運延伸屏東整體路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估委託技術服務案」辦理整體路網規劃。

交通部表示，中央除積極協助高雄捷運林園延伸線的相關規劃，行政院更在2016年12月27日、2017年1月3日分別核定路竹延伸線建設第一階段綜合規劃及第二階段的可行性研究。並將其納入前瞻軌道建設計畫經費，第一階段總經費共30.6億元，其中中央補助15.35億元；第二階段總經費共272.69億元，其中中央補助達163.42億元。

交通部強調，韓國瑜所指「一毛都不給」根本是不實指控，舉高雄捷運黃線為例，行政院已於今年5月24日核定捷運黃線可行性研究，並納入前瞻基礎建設軌道建設預算，總經費1440.79億元，其中中央補助達803.99億元，單此一筆就是林園線路網規劃補助款的近1萬倍之多。

(中時 )