國民黨總統候選人韓國瑜29日晚上在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」表示，他要帶領人民走一條英雄的路，「心中有人民，沒有自己」。（黃國峰攝）

2020總統大選唯一一場辯論會昨（29）日登場，其中韓國瑜、蔡英文砲火猛烈，韓國瑜更激動暴怒敲桌，戰力爆表，韓粉也跟著情緒高漲，大讚「韓總真的是男子漢」。

總統辯論結束後，PTT上討論「所以蔡英文有把韓國瑜電爆嗎？」就有網友形容根本是「韓總機戰讀稿機啊」，表示自己的爸爸是深藍選民，「看韓導的辯論看到齁齁叫，說韓總真的是男子漢」，替他們出了一口惡氣，還說「蔡英文被韓導電到金閃閃」。

而昨天台中造勢大雨不斷，該網友的爸爸放棄到現場，表示要在家看電視就好，沒想到這樣的天氣仍吸引30萬民眾力挺，該網友直呼「連我爸那個韓粉都嚇到了」。

也有其他網友對於韓國瑜、蔡英文在辯論會上的表現留言表示，「菜渣很多問題也沒回答。蠢 當作沒看見」、「看到韓回答蔡問無色的那題，渲染力是很強的」，但也有人認為，辯論輸贏不重要，最重要的還是1月11日投票結果。

(中時電子報)