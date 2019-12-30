法國北部瓦茲省（Oise）發生一起令人難過又氣憤的殺人案件，有一名19歲的少年疑似因不堪長期受到神父的性虐，憤而將十字架插入神父喉嚨，導致對方窒息而亡。據報導指出，該名神父再1960年-2000年之間，至少性虐了4名男子，受害者包括了該名少年和少年的父親。

據《每日郵報》報導，遭到殺害的是91歲的天主教神父馬塔索利（Roger Matassoli）。據警方表示，馬塔索利的遺體上留有遭虐痕跡。而兇手則是19的少年，亞歷山大（Alexandre V）。由於亞歷山大患有精神疾病，因此在接受治療後，直至上周四才被正式起訴。

在警方的調查過程中，發現馬塔索利早在1960年便犯下性侵案，然而他卻從未遭停職，只是不斷的被調至不同教區。亞歷山大的父親，表示，在自己和兒子遭到性侵後，都曾經試著輕生，而亞歷山大的姐姐更怒控，村裡的每個人都聽過神父性侵男孩的傳聞，卻沒有任何人採取行動，並透露馬塔索利「每個星期四都會邀請年輕男孩到他的住所」。

博韋區（Beauvais）主教伯努瓦戈南（Jacques Benoit-Gonnin）向《郵報》表示，馬塔索利早在2009年就因性侵案件遭到免職，然而此一說法隨即遭到打臉，報導指出，馬塔索利直到去年仍然領取著教會薪水，且到去年為止，馬塔索利仍在教會人員名單中，未曾除名。

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(中時電子報)