美股交投清淡，台股30日開盤小漲3.22點，開在在12,094.81點，守穩萬二關卡。早盤以被動元件族群如國巨（2327）、華新科（2492）、受惠綠能政策的離岸風電概念股，如世紀鋼（9958）、以及併購題材的同欣電（6271）、勝麗（6238）等，走勢強勁，同欣電及勝麗一開盤，即同步拉上漲停板價。

美國股市27日漲跌互見，科技股表現稍弱，令那斯達克指數中止了連續10天創新高的走勢，但仍守住9,000點關卡，而道瓊指數則持續創下收盤新高。

道瓊指數已經連續3周上漲，標普500指數則是連續5周上漲。

元富投顧指出，由於外資放假，市場動能不足，大型權值股表現受壓抑，指數在高檔量縮等待外資歸隊，外資期貨多單維持在3.8萬口附近，外資對台股仍屬中性偏多操作。

從技術面來觀察，台股周線連四紅，守穩在5日線之上續創新高，台股中多格局持續，可觀察台積電、華新科、日月光投控、台光電。

就基本面來看，在中國大陸「去美化」下，台廠獲轉單效應，加上台商回流、5G持續發燒等支撐台股，台股今年創29年新高紀錄，台股有機會向上挑戰12,682高點。

(工商 )