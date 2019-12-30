昨日（29）舉辦總統大選辯論會，三位候選人各自褒貶不一，國民黨總統候選人韓國瑜當場對媒體破口大罵，堪稱選舉史創舉，引各界熱議。媒體人蔡又晴認為，2020大選後台灣政黨版圖將大洗牌，蔡英文若連任失利離開，民進黨還是民進黨；經過韓，國民黨都不國民黨了，其政治生命不會隨之落幕，而將補上國民黨所缺乏的「對抗民進黨」空檔，傳統國民黨將兵分二路、弱化為第三小黨。

蔡又晴在臉書發文，直言：「總統大選辯論結束了，台灣的政黨版圖的確將大洗牌。這樣說好了，蔡英文離開，民進黨還是民進黨；但是韓國瑜離開國民黨，國民黨將再也不會是國民黨。經過了韓國瑜，國民黨都不國民黨了。韓國瑜就像是一個草莽英雄，梁山聚義對抗朝廷，這個朝廷不只是民進黨政府，也包含國民黨中央。」

蔡又晴分析：「韓國瑜的路線很簡單，全面棄守中間選民，專攻鞏固韓粉基本盤。說實話，我不知道這是他的戰略，還是他的本性。媒體有立場是一回事，但是當著全國觀眾痛斥媒體，絕對會嚇跑中間選民，羅文嘉撕過報紙，謝長廷關過電視，柯文哲對槓過媒體，換來的都不是叫好之聲，而是全面的質疑跟反彈。」因為媒體畢竟是媒體，無論多麼不堪，代表的都是一種「制衡」，政治人物就是必須受此監督；韓對媒體翻桌，或能換來支持者，卻中就是搶票的治標之道。

不僅如此，蔡又晴指出：「無論是核能政策，或是兩岸政策。韓國瑜走的都是自己的路，跟傳統國民黨已經漸行漸遠，從核四政策是否需要徵詢新北市長侯友宜，他都避而不談，再來是公開點名馬英九前總統，將他跟對手陳水扁跟蔡英文並列，這種比較對馬英九來說，無論如何都是不快。其實韓國瑜採取這樣的戰術沒有錯，現在的國民黨彷彿死水，無論在內政或是兩岸都充滿了包袱，他只能甩掉這些窠臼，走出自己的路。未來的國民黨會漸漸質變成國瑜黨，韓國瑜跟國民黨的不和，其實不亞於他跟民進黨的隔閡。」

至於蔡英文，蔡又晴痛批：「蔡英文提起網軍實在是一大失策，完全沒有必要。要說韓國瑜有網軍，既缺乏證據，也輕視民意，不管喜歡不喜歡，九合一大選民進黨敗得徹底，拿網軍當理由感覺像卸責的藉口。尤其賴清德還坐在台下，網軍在賴清德陣營中，就像是是個從未痊癒的傷口，怎麼會白白給了對手調侃的機會，實在是失策。更不要說楊蕙如至今沒有現身，不就是希望盡快冷卻網軍議題，在這個瓜田李下、避之唯恐不及的敏感時機，網軍議題實在是給對手狠狠打臉的機會。」

綜觀以上，蔡又晴坦言：「韓國瑜的政治生命，不會隨著總統大選結束，國民黨的弱化導致缺乏對抗民進黨的力量，韓國瑜將補上這一塊空檔。傳統的國民黨可能會弱化成兩黨之外的第三小黨，藍營的勢力從此兵分兩路。或許韓國瑜會像是同台的對手宋楚瑜，從意氣風發逐漸老態龍鍾，也可能會成功建立屬於自己的國瑜王朝，但是如果他還是遲遲建立不了團隊，也始終拒絕進步思想，這個國瑜黨的壽命肯定不會太長。」

(中時電子報)