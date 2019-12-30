秀育企業（6737）在今（30）日掛牌興櫃買賣，掛牌價格是36元，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，秀育企業成立於民國67年12月間，董事長為梁徽彬，主要經營業務是各類電子零件、電腦周邊設備製造與進出口貿易業務、其他等，送件時資本額為6億50萬元，主辦券商是永豐金證券。

秀育企業107年營收28億2,692萬元，稅後盈餘2,570萬元，每股稅後盈餘0.43元。自結今年前11月營收31億8,890萬元，稅後盈餘2億6,405萬元，每股稅後盈餘4.4元。

(工商 )