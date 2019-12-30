秀育企業今日每股36元掛牌興櫃買賣 09:202019/12/30 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 秀育企業（6737）在今（30）日掛牌興櫃買賣，掛牌價格是36元，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，秀育企業成立於民國67年12月間，董事長為梁徽彬，主要經營業務是各類電子零件、電腦周邊設備製造與進出口貿易業務、其他等，送件時資本額為6億50萬元，主辦券商是永豐金證券。 秀育企業107年營收28億2,692萬元，稅後盈餘2,570萬元，每股稅後盈餘0.43元。自結今年前11月營收31億8,890萬元，稅後盈餘2億6,405萬元，每股稅後盈餘4.4元。 (工商 ) #稅後盈餘 #企業 #掛牌 #每股 #電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買年底前添 4 新兵 04:102019/12/26 證券．權證 8中小企業投資台灣22億元 還有75家排隊等審查 15:152019/12/26 財經 美中首階段貿易協議 中：正在審核翻譯校對 19:072019/12/26 國際 題材發酵 智原、健鼎逆勢抗跌 04:102019/12/27 證券．權證 中國11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高 11:082019/12/27 財經 全國電子Digital City台南文賢店28日開幕 19:202019/12/27 財經 精湛建設「寶元紀」大樓落成啟用 20:142019/12/27 財經 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 20:232019/12/27 財經 豪辦新地標！精湛建設2020專攻頂級商辦客製化 17:512019/12/28 生活 安侯建業專欄－面對《外商投資法》的數個不可不知 04:102019/12/30 金融．稅務 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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