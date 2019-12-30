許多網友貼出韓國瑜台中造勢現場照呼應林佳新。(擷取自林佳新臉書)

「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」昨晚舉行，現場湧入超過30萬名粉絲力挺！國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新參加後有感而發在臉書發文表示民意已現，再來就看「天意」了！許多網友貼出昨天現場照呼應，更有網友表示，「我今天腳上的泥濘有滿滿的挺韓民意，踩在一起，送韓進總統府」。

國民黨總統候選人韓國瑜昨呼籲選民給韓國瑜與張善政一個機會。韓強調，他們願意為台灣民眾做牛做馬，絕對不會作威作福。昨晚造勢，超過30萬名支持者不畏風雨，現身力挺，「韓國瑜凍蒜」聲更不絕於耳。

「當眾人簇擁你上台時，我離開了；當眾人爭相擠到你身邊時，我離開了」。林佳新在臉書指出，一年多了，最後一哩路，他就陪伴到這了。他感動表示，民意已現，再來就看「天意」了，「辛苦了，各位庶民伙伴」。

許多昨天參加造勢的網友紛紛貼出照片表示「我今天腳上的泥濘有滿滿的挺韓民意，踩在一起，送韓進總統府」、「我也在現場挺你」、「佳新加油!攏沒離開」、「加油!沒在搖滾區的路過」、「最後一哩路，咬著牙撐過去再來就是平坦大道」。

(中時電子報)