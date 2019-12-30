據追蹤飛機動向的網站「飛機守望」29日消息，美軍偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」從24日起連續5天飛臨韓半島東部海域，但截至29日下午3時，未識別出此偵察機是否再出動。

南韓聯合新聞通訊社指出，飛機守望（Aircraft Spots）表示，美軍於24日出動一架，25日、26日和27日分別出動2架，28日出動一架RC-135S「眼鏡蛇球」在韓半島上空執行任務。但截至29日下午3時，未能識別出此偵察機是否再出動。

對此，觀察人士認為，美軍RC-135S「眼鏡蛇球」可能在執行飛行任務時關閉位置識別系統，也或許是停止監視北韓所發起的「耶誕」挑釁。

北韓早先宣稱，將在耶誕節送給美國一份禮物，至於送何禮物完全取決於美國的抉擇。

報導指出，據美國「華爾街新聞」當地時間27日報導，美國國防部認為，北韓可能以明年1月8日北韓國務委員會委員長金正恩生日，或是他的父親、前國防委員長金正日2月16日生日之際為起點「走下一步棋」。

所謂的「走下一步棋」之意，頗有可能是北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）或潛射彈道飛彈（SLBM）向美國施壓。

(中央社)