傳陸面板大廠京東方可能成為蘋果（Apple）OLED面板供應商，最快明年（2020年）開始為蘋果產品生產OLED面板，而最大供應商三星顯示器訂單將遭到瓜分，2021年的供貨量恐較2019年大減8千萬片。

韓國媒體Money Today報導，由於蘋果對於OLED面板需求越來越大，有可能增加更多OLED面板供應來源。業界認為，如果大陸面板廠的良率持續提高，京東方向蘋果提供OLED面板的份額也會顯著成長。

消息來源指出，京東方最快在2020年成為蘋果面板供應商之一，預計到2021年，京東方將向蘋果提供4500萬片OLED手機面板，樂金顯示器（LG Display）出貨量估為2600萬片，而最大供應商三星顯示器（Samsung Display）訂單因遭到瓜分，出貨量估從2019年的2.3億片降至1.5億片。

不過，韓媒Electronic Times上月底引述不具名人士說法指出，三星顯示器明年將獨家供應iPhone 5.4吋和6.7吋OLED螢幕，並與樂金顯示器供應6.1吋螢幕。京東方是否有機會打入明年新iPhone的OLED面板供應商，如今未有官方的說法。

(中時電子報)