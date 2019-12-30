對於上班族來說，無論是處理早餐還是晚餐，每次都要與時間賽跑，處理完後不是上班遲到就是晚餐太晚吃。「料理」總是要花很多時間，若是能夠有一個就可以抵好幾種料理工具的器具，那對職業婦女或婆婆媽媽來說絕對是超級神隊友！已有百年歷史的美國品牌Vitamix，最知名的就是食物調理機，乾、溼食物都能靠著單鈕一次完成，方便程度讓許多網友忍不住大呼「有你真好」！

S30輕饗型造福個人及小家庭 造型時尚、耐用好清洗

Vitamix S30輕饗型有別於之前的機型，雖然體積及重量都縮小了，但依然承襲美國Vitamix近百年的頂級工藝，完美結合極具質感的零組件，容杯設計也有著出流線形的時尚感，但這其中卻有小巧思，瓶身往內凹的設計可以讓內容物在攪打時不往外噴，能夠不斷地回流呈現一個循環，讓食物打得更均勻、更美味。

Vitamix S30全食物調理機操作簡單、快速、方便、環保，開啟了獲取「全營養」的任意門。/DIET-U提供

「V.G BOOM」綠拿鐵創始店負責人Kim表示，由於自身飲食習慣及工作，需要經常使用食物調理機，使用過多種它牌後發現，Vitamix S30可以將食物的味道完全釋放，以綠拿鐵為例，喝得到食材本身的原味且非常濃郁、細緻；而它的刀座、容杯、杯蓋及橡膠密封圈皆可使用洗碗機清洗，清潔快速又容易，對於分秒必爭的現代人來說非常棒！

攝取全營養變好簡單！一機2容杯滿足不同需求

無論是做料理還是做甜點，都必須花時間先將食材處理好，傳統方式往往都是靠自己的雙手慢慢地切、慢慢地剁，等到成品完成後都累到不行，吃的人開心，但做的人好累，完全不符合現代高效率的做事方式。因此，Vitamix S30全食物調理機的出現獲得大大回響，原因就在於操作簡單、快速、方便、環保，不僅讓做料理變簡單，還開啟了獲取「全營養」的任意門。

Vitamix S30使用鈍刀，卻能打出細緻綿密的飲品且不傷手/中時電子報攝

S30對於不擅下廚的人更是一大福音！特別為小家庭、單身及外宿族群設計，是非常符合生活所需的廚具入門款。一機直接搭配兩種不同尺寸的容杯， 0.6L的容杯，方便製作個人飲品或料理小份量的食材，飲品完成還可以直接帶著走；1.2L容杯，則可以處理冷、熱等多種不同型態與份量的食材。容杯皆使用食品級Tritan材質，不含雙酚A(BPA Free)用起來好安心。

操作神簡單！單鈕操作1分鐘完成 CP值爆表

家用電器一定要操作簡單，不然買回家之後慢慢地就會放著積灰塵。Vitamix S30全食物調理機主機只有一個鈕，數字標示簡單明瞭，根本無須擔心不會操作或複雜，就算不會下廚的人也能扭一下就輕鬆完成美味料理。搭配可拆卸式刀座、採鈍刀設計，並使用航太鋼材一體成形，堅固耐用，不怕用幾次就壞掉。

喜歡吃義大利麵嗎？現在使用Vitamix S30全食物調理機就能輕鬆製做出義大利麵醬，製作果醬、芝麻醬也都輕鬆簡單；甚至還能跟上潮流自製一杯綠拿鐵，既能排毒又能一次攝取所需營養。想要讓自己的生活過得更有效率，那就要聰明地選擇神隊友囉！

(中時電子報)