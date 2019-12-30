《基金》合庫台灣高科技基金，准募 09:262019/12/30 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准合作金庫投信申報募集開放式股票型「合庫台灣高科技證券投資信託基金」，以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。 「合庫台灣高科技證券投資信託基金」由陽信銀行擔任基金保管機構，原則上自成立日起3個月後，投資於國內上市櫃股票總額，不得低於基金淨值的70％，且投資於高科技股票的總額，不得低於基金淨值的60％。 (時報資訊) #合庫投信 #合作金庫投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 推薦閱讀 本益比偏高 美股恐陷1月假期 04:102019/12/26 全球財經 八隻小豬隊 奪證券投資智慧王 04:102019/12/26 證券．權證 全球市場變數多 穩健收益成主流 04:102019/12/26 投資理財 保單連結目標到期策略 顧風險好選擇 04:102019/12/26 投資理財 當獨角獸紛紛現形為毒角獸 04:102019/12/26 時論廣場 法國巴黎人壽攜手彰銀、瀚亞 推出「享利成彰投資型保險專案」 13:112019/12/26 財經 跨國基金同樂 A股商品最搶鏡 04:092019/12/29 財經要聞 陸修法惠台 台胞投資保護法元旦實施 04:092019/12/29 全球財經 景氣循環性復甦 新興股市看旺 04:102019/12/30 焦點新聞 野村投信總代理NN投資夥伴投資長 鈕浩森分析全球市場 投資座右銘防患未然 04:102019/12/30 企業經營 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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