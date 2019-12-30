金管會證期局表示，核准合作金庫投信申報募集開放式股票型「合庫台灣高科技證券投資信託基金」，以新台幣計價發行，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「合庫台灣高科技證券投資信託基金」由陽信銀行擔任基金保管機構，原則上自成立日起3個月後，投資於國內上市櫃股票總額，不得低於基金淨值的70％，且投資於高科技股票的總額，不得低於基金淨值的60％。

(時報資訊)