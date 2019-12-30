近幾年LiDAR可謂是熱門的投資標的，估計2019年約有10億美元等級的資金，投入新創的LiDAR公司。目前全球已約有七、八十家LiDAR公司，分別在開發各種技術的LiDAR產品，以進軍無人駕駛的市場。現階段LiDAR技術可謂還在開發與演化當中，所面臨的幾個課題如下。

首先，車廠對此技術仍保持保留的態度，畢竟LiDAR在真正成為車廠的配備之前，得經過系統整合商的長期測試。況且最後能打入車廠的LiDAR廠商畢竟有限，這意味著目前全球大部分LiDAR供應商必須要尋求汽車之外的應用市場，例如機器人、工業自動化、無人機、地形繪圖、保全、採礦，和風能，以及農業等。

與LiDAR技術公開唱反調的名人首推特斯拉的執行長 馬斯克（Elon Musk）。馬斯克認為Tesla利用相機、雷達、超音波，結合AI，即做到無人駕駛。而如果未來LiDAR真的在車用市場上獲得成功，特斯拉也可能採用截然不同的技術。但大部分的車廠並不認同馬斯克的看法。

其次，雖然Google的自駕車Waymo聲名大噪，但是業界認為自駕車的發展並非一蹴可及，得要循序漸進。儘管現在就有LiDAR機器人的採礦設備；無人車也在固定軌道上以接駁車的形式存在，但是LiDAR搭配其他ADAS（先進駕駛輔助系統）的技術，從定速巡航和防鎖死剎車開始逐年演進，似乎是比較可行且保險的方案。

第三，即便汽車產業已經開始生產無人車，第一個應用應該無人計程車（Robotaxis），因為它可以更有效地利用車輛的資本成本。畢竟LiDAR初期的價格昂貴，所以成本儘可能得分散在高使用率上。但技術會隨著時間的推移，LiDAR的成本也將逐漸下降，使無人駕駛汽車的價格更加親民，讓一般人都能擁有。

估計2019年全球LiDAR市場約將近13億美元，並將在2023年超過50億美元，這段期間的複合年成長有40％，其中最大應用是自動駕駛、先進駕駛輔助系統、機器人應用、3D地形繪圖等。

(工商 )