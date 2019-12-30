由於北京首鋼最近面臨嚴重長人荒，包含翟曉川、丘天等本土長人都因傷缺陣，北京官方只好緊急宣布，將用漢米爾頓取代林書豪，雙外援改成尤度與漢米爾頓，代表豪哥即將輪休，至少要到農曆新年前後才會復出，但全明星賽仍可出場。

北京首鋼官方透過微博宣布，「由於內線遭遇大面積傷病，經過管理階層、教練團、球員之間慎重考慮與充分溝通，將緊急激活漢米爾頓出戰接下來的比賽，林書豪原計畫的輪休不得不提前，但他的全明星賽之旅，不會受到輪休所影響。」

首先受到衝擊的情況，就是原本打算31日跟隨北京首鋼前往成都跟四川隊交手的行程無奈取消，林書豪只能提前返回北京休息，他也透過社群媒體跟四川球迷致歉，「不好意思，我的四川朋友們，希望下次可以跟你們見面！」

林書豪本季效力大陸CBA，場均24.9分、6籃板、5.7助攻與2抄截，如今隨著他的外援位置，暫時被漢米爾頓取代，包含31日作客出戰四川，以及北京1月份7場例行賽，恐怕都將全數缺席，早已傷痕累累的豪哥，可以趁機趕緊調養。

(中時 )