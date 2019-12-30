美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天表示，一名歹徒昨天衝進猶太教拉比家中揮刀亂砍刺傷5人的事件，屬美國本土恐怖主義行為。

古莫今天前往位於紐約市以北48公里的事發地點洛克蘭郡（Rockland），探視遇襲傷患，這群人昨天參加猶太教拉比羅登柏格（Chaim Rottenberg）在自家舉辦的光明節慶祝活動時，遭歹徒刺傷。

古莫告訴記者：「這是恐怖主義，是本土的恐怖主義行為。這些人打算基於種族、膚色、信仰之異，發動大規模傷害、大規模暴力來製造恐慌。」

「他們的動機是仇恨，他們正發動大規模攻擊，這是我們國家的恐怖分子正準備對其他美國人民做出的恐怖主義行徑，我們應以相對應手段處置他們。」

路透社和法新社報導，古莫表示，他希望紐約州是全美率先制定本土恐怖主義法的州。

當局指出，嫌犯是來自紐約州格林伍德湖（Greenwood Lake）、現年37歲的湯瑪斯（Grafton Thomas），他在蒙塞鎮（Monsey）犯行後駕車逃逸，但已在曼哈頓遭逮捕。

拉馬波（Ramapo）鎮長史貝席特（Michael Specht）在推特寫道，湯瑪斯被控5項殺人未遂罪名，法官將保釋金定在500萬美元。湯瑪斯預計明年1月3日再次出庭。

美國總統川普稱這是一起可怕的攻擊事件，推文說：「我們必須團結一致，共同打擊、對抗和根除反猶太主義的邪惡禍害。」

根據猶太組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）指出，昨晚在洛克蘭郡發生的暴力事件，是紐約和新澤西地區上星期發生的至少第10起反猶事件。

反誹謗聯盟4月份的報告則指出，2018年反猶攻擊次數直逼2017年的紀錄，共1879起。

去年一名白人至上主義分子闖入匹茲堡「生命樹」（Tree of Life）猶太會堂，殺害11人，是美國近代史上最慘重的反猶攻擊事件。這個月稍早，新澤西州澤西市一間猶太熟食店發生槍擊案，造成2名嫌犯在內共6人喪命，當局認為攻擊部分動機與反猶主義有關。

昨天發生揮刀攻擊事件的洛克蘭郡，猶太人口比例高居全美各郡之冠，達31.4%或約9萬人。

(中央社)