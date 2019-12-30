網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜昨在大台中造勢晚會，即使大風大雨，土地充滿泥濘，但韓粉仍不畏風雨，在雨中泥地表達挺韓到底的決心。有網友吐露心聲，為什麼願意在這樣惡劣的天候下挺韓？因為「農夫低頭耕耘，腳沾泥土，雙手伸進泥土插秧，播下秧苗經過漫長等待，為的就是哪豐收的希望」。

有網友在臉書《李四川後援會》粉專上分享一篇網友挺韓的文章，該網友表示，這是篇抱怨文，挺韓真的很可憐，支持自己政治立場，要被民主攻擊，明明民主就是選擇權利。

該網友指出，為了挺韓，別人有遊覽車免費，挺韓的要包車花錢，自己付錢還被黑收人錢。為了挺韓，人家是發雙主菜便當，外加麵包餐盒；挺韓要花錢去夜市買東西，刺激經濟，要是有問題店家因為政治立場不賣，倒楣被罵的還是挺韓的，要是生意不好，被酸都還挺韓的；為了挺韓，想用買外套資助競選經費，人家小豬撲滿存滿送到小央基金會，挺韓的花大錢買外套，競選總部拿去做公益，還要被質疑。

挺韓真的比他人幸苦，磅礡大雨，水滴淋漓造勢場合滿地泥濘也拼著到場。挺韓為了什麼？農夫低頭耕耘，腳沾泥土，雙手伸進泥土插秧，播下秧苗經過漫長等待，為的就是哪豐收的希望。狂熱，只是相信有個人終究能帶著中華民國重返榮耀，而不是被隱姓埋名的稱著：這個國家！「在即將迎來新的一年之際，我們一定能看到大雨灌溉的後的泥地，長出豐滿的黃金稻穗」！

(中時電子報)