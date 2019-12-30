今天零時起，大陸鐵路開始實施新的列車運行圖。此次調圖，鐵路運輸能力不但顯著提升，京張高鐵等新線路的開通運營也將為旅客帶來全新的出行體驗。據國鐵集團相關部門負責人表示，此次調圖後，全國鐵路增開旅客列車263.5對，達到4816.5對，鐵路運輸能力顯著提升。

此外，本次調圖，有多條新線開通營運，包括北京至張家口高鐵、張家口至大同高鐵、張呼高鐵張家口至烏蘭察布段和崇禮鐵路等。

新圖實施後，北京地區首次實現呼和浩特、包頭、大同、阜陽、襄陽、周口、臨沂、瑞金、贛州、南陽、十堰、張家口、太子城等方向直通高鐵列車；石家莊地區首次實現寧波(含杭州)、安慶、十堰(含襄陽)等5個方向高鐵列車直達。

在優化列車開行方案方面，鐵路部門對北京、天津、哈爾濱、瀋陽、濟南、青島、杭州、廣州、深圳、貴陽等多個城市的部分旅客列車始發、終到、經停車站進行優化調整，最大限度均衡樞紐內各客運站作業能力，進一步方便旅客出行。

(旺報 )