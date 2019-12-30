各地建商在重點重劃區的大量體推案，591新建案統計2019年六都、新竹推案量，統計結果達一兆五千億元天量，前三名縣市分別為新北市、台中及高雄，另外，單一行政區推案量冠軍為板橋區，市區飯店式豪宅大案加上江翠北側重劃區推案助攻搶下寶座，亞軍桃園龜山區光靠A7重劃區單區案量就能有此好成績。

北市以近4千億元的推案量榮登六都、新竹榜首，全年度板橋江翠、三重仁義、二重疏洪道重劃區供給量不斷，推升新北市整體推案量能。

第二名台中全年推案量2835億元，主因是捷運綠線、水湳經貿園區等建設議題，將周邊縣市首購族拉進台中蛋白區塊，建商看好人口磁吸效應積極推案，明年海線、北屯、太平等蛋白區將會是推案熱區。高雄市為第三名，2019年則是三民、前鎮及鼓山市區小宅量體撐場，500~600萬可買兩房再加上精華地段，低總價吸引力大，但因市區素地難尋，明年推案熱區應回到仁武、楠梓等緊鄰精華地段的1字頭區塊。

再來看六都、新竹各行政區推案量，冠軍由新北板橋區奪下，2019年推案量達924億元，除了新板特區旁的總銷150億元指標豪宅案「馥華艾美」，量體都集中在江翠北側重劃區，今年包括立信、麗寶都有推出百億以上的系列推案，接下來還有立信等知名建商即將進場，推案熱度預計至少會延續到明年329檔期。

桃園龜山區位居單一行政區推案量的亞軍，靠著2019年推案量大躍進的A7重劃區，全年光重劃區案量就約736億元，共推782億元，目前區域成交價落在24~26萬元，除了大案量的「竹城甲子園」，台中建商富宇建設4案聯銷就有超過百億的量體，接著明年還有許多建案有二期準備進場，像是「金捷市」、「遠雄新未來2」皆醞釀下一期，明年A7重劃區推案只會多不會少。

(時報資訊)