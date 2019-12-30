群聯(8299)獲頒由財政部關務署所頒發的優質企業(AEO)證書，由董事長潘健成親自接受，他表示，藉由導入過程，可檢討公司內部的作業程序及外部的商業夥伴遴選標準，未來將持續維護貨物安全。

潘健成表示，群聯積極加入AEO的行列，藉由導入的過程，檢討公司內部的作業程序及外部的商業夥伴遴選標準，以提供給客戶更優質的服務，同時感謝台中關驗證團隊的指導，讓群聯可以在短時間內獲得AEO認證，日後公司將秉持AEO的精神，持續維護貨物安全。

由世界關務組織(WCO)於2006年所制定的AEO(優質企業)認證，獲證的優質安全企業不僅代表著進出口貨物享有「最低」之文件審查及貨物抽查比率，而且海關還會設立案件處理單一窗口，協助解決通關流程問題，甚至針對特殊狀況，還有免審免驗通關的優惠，因此，對於通過此AEO認證的企業，無疑是對於營運狀況的肯定，更代表著透過國家審核的標準，直接背書該企業的優良體質。

目前台灣已與美國、韓國、以色列、新加坡、澳大利亞、日本及印度等七個國家簽署相互承認協議(Mutual Recognition Agreement，MRA)，與中國大陸在福州、廈門、南京等關口試點作業，AEO優質企業廠商可在這些國家享更多通關優惠，使產品在國際間能迅速流通及掌握時效。

(時報資訊)