由台灣應用材料股份有限公司與新竹市愛惜社區推展協會舉辦的《看見台灣之後—對土地的承諾》系列活動，從2015年至今已至桃竹苗地區60所高中宣導，累積超過4萬名師生參與，一起喚醒年輕族群對台灣土地的重視。今年也在桃竹苗地區12所高中職放映由齊柏林導演拍攝的《看見台灣》紀錄片精選片段，並由專家講師演講及座談分享，學生們雖感嘆環境的破壞，但也激發他們的環保意識，紛紛在酷卡上書寫對土地的承諾與行動。

透過齊柏林導演《看見台灣》空拍角度紀錄台灣之美，在美景的背後，隨之而來的是過度開發對環境造成的污染與傷害。主辦單位致贈《看見台灣》藍光DVD公播版權給學校，作為環境保護與教育課程教材，期盼藉由活動能啟發學子們對腳下土地的關懷，並付諸實際行動，共同守護我們的寶島。 應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示，台灣應材是美商應用材料在台子公司，在台營運秉持企業在地化，而環境教育則是企業公益長期關注的議題。「看見台灣之後」5年環境教育計畫，映後邀請各領域專家學者、詩人或導演到校與青少年對談，個別以各自興趣專長，從不同角度切入台灣的人文與生態，提供學生具體作為且正面的積極思維。學生從計畫的收穫，不單是環保教育面向，還有從文化影響評估、文化環境，以及各種社會生活、消費面向進行深度的省思。很高興透過「看見台灣之後」，號召年輕學子一同關心與愛護周遭環境，擴散影響力。

今年的映後座談，邀請到中央社董事長兼台灣知名作家劉克襄，分享與齊柏林導演相遇故事，帶領同學了解齊導記錄台灣土地的動機與堅持。劉克襄老師針對各校學生，分享貼近同學的生命故事，透過「寶島淨鄉團」創辦人林藝回收二手彩妝品的實際行動，以及賞鯨女孩堅持追尋紀錄台灣鯨豚的故事，期盼激發學生對守護環境的熱情，也鼓勵學子們，即使年輕仍能成為改變環境的關鍵人物。 《看見台灣之後—對土地的承諾》系列活動，五年來走入60所高中校園，超過4萬名師生熱烈響應。「台灣應用材料」長期重視環境教育與社會企業責任，2020年亦持續規劃新年度環境保育系列活動，並結合台灣應材30周年慶，期盼透過活動，號召更多民眾關注台灣的環境議題，以行動守護我們的家園。

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