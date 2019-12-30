太陽能廠太極（4934）日前舉行旺年會，執行長謝明凱釋出樂觀訊息，受惠於美國政府推廣綠電節稅政策，帶動太陽能單晶電池接單暢旺，能見度直達2020年第三季，估計銷美的營收比重將增至7～8成。因調整產能綜效，太極第二季毛利由負轉正至3.27％，第三季毛利率更成長到4.6％，毛利率持續改善，2020年可望提升到兩位數的水準。在利多消息帶動之下，太極開盤跳空拉上漲停價5.91元。

太極計畫把兩岸生產基地全部遷移集中到越南廠，並逐步聚焦太陽能電池PERC單晶製造。目前越南廠產能600MW，其中單晶100MW，今年陸續將台灣及大陸設備移至越南，並進行系統設備優化及改機作業，目前完成進度約80％，預計明年3月完工。2020年目標產能為800MW，其中單晶500MW及多晶300MW，未來不排除產能全數逐步轉為單晶。

至於電站方面，子公司承陽目前持有電站容量逾17 MW，在建未完工的有9 MW，預計明年目標新增15MW，總建置容量逾 40 MW。因電站持有報酬率高且收益穩定，陸續潛在買家洽談收購承陽，不排除有出售計畫，充實公司營運資金及提前一次認列收益。

(工商 )