還記得「永遠的19歲」嗎？80年代紅透整個亞州地區的港星葉蘊儀，13歲就被發掘拍廣告，清純可愛的形象深植人心，而她在22歲當紅之際，選擇嫁給富商陳柏浩並息影，孰料婚姻只維持了5年，她離婚後獨自拉拔一雙子女長大，甚至發福飄散出濃濃嬸味，近來終於甩肉成功，重拾玉女形象，接演了真人秀電視劇，在其中飾演失婚女子，讓她感觸良多，也在受訪時曝光了當今的感情狀態。

葉蘊儀當年因為香港腔濃厚，而把19歲講成「洗腳水」，金句至今仍為人所熟知，然她人命不美，早早結婚也早早離婚，單親媽一當就是19年，據《星島日報》報導，葉蘊儀忙於照顧小孩，既沒復出也始終單身，她坦言其實一直有人追，但顧及孩子的內心感受，她都沒有接受，如今女兒都20歲了，表示很希望媽媽能擁抱第二春，最窩心的是，女兒曾不經意地說出：「我也會談戀愛的，妳也應該談啊」，這話讓葉蘊儀聽了哭笑不得，但其實她對感情，其實有個人的堅持。

葉蘊儀說，養孩子到這麼大，聽了女兒這番話，讓她感動到淚流滿面，但並未因此想再婚，葉蘊儀的兩個孩子，大兒子已經23歲，20歲女兒也終於念大學，她覺得孩子大了，心中大石終於能放下，未來反倒想好好享受自由生活，「從沒想過找個伴」，最希望的是能做回自己就好了。

(中時電子報)