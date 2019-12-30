韓國霸凌案件層出不窮，前陣子還傳出有國小生以「全乞丐」(전거지，住在全稅租屋的孩子)來取笑家境不富裕必須租房的同學們。最近，韓國又發生了一起「33萬炸雞霸凌案」誇張的霸凌行徑，引發韓國社會民眾的強烈撻伐。

據《YTN》報導，有一名炸雞店老闆在網路上PO文，表示日前收到一筆33萬韓元(約台幣9100元)訂單，送到指定地點後出來應門的婦人卻表示自己沒點過這份單，老闆隨即拿出訂單，上面清楚標示了手機號碼且備註「是您兒子XXX點的」。看到訂單的瞬間，該名婦人臉色頓時非常難看，她向店家表示，「應該是欺負我兒子的加害者故意點的」。

該名母親為了不讓店家賠錢，還是付了錢。但由於炸雞數量太多，所以他們只拿了3盒，剩下的請店家帶回。由於已經售出的炸雞沒辦法再賣給其他顧客，因此店家在網路上PO文詢問有沒有人想要吃免費的炸雞。這起霸凌事件因此曝光，在網路上引發熱議。

不久後店家再度補充後續，表示霸凌者與被霸凌者並非中學生而是一群20歲的成年人，店家還透露，這群加害者在事件曝光後，還私下威脅店家不要多管閒事，並且告訴店家「如果不想出事就不要再管這件事情」。

店家還透露，之所以會發生「33萬炸雞霸凌案」是因為她的兒子不堪長期遭到加害者的霸凌，告發他們的行為之後所遭受的報復行動。由於事件在韓國愈燒愈烈，目前店家已經將錢還給受害者，並以妨害業務罪向這群無法無天的年輕人提告。

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