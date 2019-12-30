氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，中南部及東半部約可降至14至16度，戶外活動、注意保暖。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日「東北季風」南下，嘉義以北及東半部有局部雨，南部也有局部短暫降雨的機率；氣溫緩降，今濕涼晚轉濕冷。

吳德榮提及，明天「東北季風」影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部山區也有局部短暫降雨的機率；氣溫持續下降，冷空氣雖然略遜於前波、但感覺會「更濕冷」，而且愈晚愈冷，應注意。

吳德榮說，跨年前後迎風面雲量仍很多，降雨則大幅減少；北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率；桃園以南相對穩定，為多雲時晴。所以，大台北、東半部的「跨年及迎曙光」活動，有受到干擾的機率；中南部高山較不受影響。

(中時 )