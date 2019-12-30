房地產發展30載，從早期的「中人」買賣服務到1999年的專業證照，之後隨著科技的發展運用，台灣房地產業者，從「網頁使用介面的優化」、「平台應用設計」、「線上即時快問」到「專利互動AI即時帶看」，進一步為提升智能服務再進化，台灣房屋第一家將AI地產實體機器人，規劃在台灣高鐵國門樞紐，透過科技服務，更融入對客戶服務的AI專業。

台灣房屋在高鐵桃園站現場，提供Pepper機器人推薦周邊房地物件，吸引了許多家長與小朋友一起查詢房地產，多了一份歡樂，現場也吸引不少外國人駐足觀看，台灣房地產的先進科技。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，台灣高鐵的運輸量高，擴大了一日生活圈，高鐵桃園站每月進出約120萬商務國際人士，置產規劃講求效率與專業，台灣房屋高鐵站房地中心，就能在客戶忙碌的差旅過程中，提供「精準、直接、快速」的諮詢服務，讓客戶有了新的體驗，同時也開啟了，台灣房地產科技化的新里程。

2020展店破五百 徵才3000人台灣房屋在2019年初在林口A9成立了第一個進駐百貨賣場的門市，2019年底又進駐桃園高鐵站成立諮詢服務中心，走在業界之先，周鶴鳴指出，今年自用住宅、工業地和大型開發案的交易熱絡，展望2020年，房市基本面的需求依然強勁，伴隨全球低利寬鬆，各大行庫的房貸利率持續下探，明年將是「短線利多，長線可期」的一年！而隨著需求增溫，2020年台灣房屋的店數目標突破500間，並擴大徵才3000人，邁向房仲科技第一品牌。

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