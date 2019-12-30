在台灣，癌症已連續28年都是國人10大死因之首，癌症虎視眈眈的威脅，讓許多人在健康檢查時，都以癌症為「假想敵」，也希望能及早發現、及早治療。

不少健檢套餐中，都包含基本的癌症指數篩檢，透過簡單的抽血檢查，就能得知幾種癌症指數。哈佛健診院長納祖德說，當身體面臨發炎反應或異常分裂增生、甚至是罹患癌症時，細胞會分泌一些特定的物質如蛋白質、多醣體等，進入血液、尿液或身體組織中，此時經由檢測，就會發現這些物質的濃度可能比正常人高。

由於癌症指數篩檢費用不高，檢查起來方便、簡單，不少人會以為這項檢查讓自己安心，但納祖德強調，癌症指數篩檢特異性不高，對癌症判讀的正確率並非百分之百，當指數過高，可能跟其他疾病或身體異常有關，不見得一定是癌症，因此，不能當成早期診斷癌症的依據，建議當指數升高時可當成一項警訊，盡快搭配其他檢查，由醫師專業判斷，找出是否有相關疾病，不要急著下定論。

不過，納祖德也說，即使當癌症篩檢指數正常時，也不代表沒有問題。血液的癌症指數篩檢僅是檢查的一環，還是要搭配臨床上是否有不適症狀、其他影像學檢查以及從頭到腳的理學檢查，初步包括大腸鏡、胃鏡、X光和超音波，若發現異常再進一步做電腦斷層、磁振造影，甚至正子掃描等，以便提高診斷的敏感性及專一性。

國人癌症發生率愈來愈高，納祖德認為，除了大環境中的土地、空氣層出不窮的污染有關，個人有抽菸惡習、多肉少蔬果等不健康的飲食、不良生活習慣，也是影響健康的一大因素。

要預防癌症找上門來，納祖德建議，到了30、40歲左右，應安排第一次的健康檢查，包含抽血、X光、超音波檢查等，即可了解血球、評估肝功能好壞、膽固醇的高低、胸部及肝膽胰脾腎功能狀況等，建立基本的資料，據此評估自己的健康狀況外，往後的健檢報告也可與其相互比較。

但也不見得第一次一定要做高階健檢，可考量自己的其他風險因素，搭配其他進階的檢查，例如：若有消化不良加做胃鏡；有血便加做大腸鏡等檢查；若是B、C型肝炎帶原者應追蹤肝功能、掌握肝臟健康等；有抽菸、嚼檳榔習慣，則要多注意口腔癌的防治等。

而家族的疾病史也是預防癌症時的重大線索，如果有乳癌、大腸癌、攝護腺癌等家族史，可以提早進行相關癌症的篩檢，發現異常早期治療，並且可善用衛生署國健局目前提供的免費篩檢資源。

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(中時電子報)