《證交所》永固-KY明上市審議 10:002019/12/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所12月31日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議英屬開曼群島永固集團(5546)申請上市案。 永固-KY資本額6.47億元，申請上市時淨值15.13億元，主要業務有：所營業務主要係生產與銷售預拌混凝土、環保型水泥製品、不同比例的混合料、純熟料粉、精磨粉煤灰及石粉。 2016～2018年稅前盈餘4.3億元、3.48億元及5.46億元，每股稅後盈餘5.25元、4.30元及6.92元。今年前3季稅前盈餘3.79億元，每股稅後盈餘4.36元。 (時報資訊) #業務 #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 06:022019/12/26 社會 處分案 遠航申請延一周審議 04:102019/12/26 產業．科技 凱基證「閃耀60」抽獎 百萬名車得主出爐 11:242019/12/26 財經 國泰證券2019獎項大滿貫 締造證券產業新高峰 15:442019/12/27 財經 《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 財經 竹市主辦行政院災防業務聯合訪評獲佳績 16:272019/12/27 社會 證交所12/31日審議州巧股票上市案 16:492019/12/27 財經 投保也可刷臉 中壽獲准試辦人臉辨識行動投保 18:242019/12/27 財經 陸證監會：新證券法精簡化證券發行條件 17:462019/12/28 財經 馬士基靠併購 強化陸上物流 04:102019/12/30 全球財經 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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