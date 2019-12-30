台灣證券交易所12月31日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議英屬開曼群島永固集團(5546)申請上市案。

永固-KY資本額6.47億元，申請上市時淨值15.13億元，主要業務有：所營業務主要係生產與銷售預拌混凝土、環保型水泥製品、不同比例的混合料、純熟料粉、精磨粉煤灰及石粉。

2016～2018年稅前盈餘4.3億元、3.48億元及5.46億元，每股稅後盈餘5.25元、4.30元及6.92元。今年前3季稅前盈餘3.79億元，每股稅後盈餘4.36元。

(時報資訊)