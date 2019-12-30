不鏽鋼上游燁聯(9957)以平高盤開出明年1月盤價，中止連續兩個月的跌勢，明年不鏽鋼價有平穩的開端，後續仍看鎳價是否持續走穩以及市場需求能否回溫。
燁聯明年1月內銷盤價開平，主力的300及400系列產品內銷價全面持平；外銷方面，依地區不同調漲每公噸20至30美元，終止連兩個月來的跌勢，預期另一供應商唐榮(2035)將會跟進開平盤。
近期中美貿易協商轉趨樂觀，帶動LME金屬價格止跌反彈，LME期鎳價格回到每公噸1.4萬美元之上。隨著本月主要原料鎳價震盪後回穩，不鏽鋼價順勢中止跌勢。
燁聯表示，近期鎳金屬有回補庫存的買盤，成交行情止跌小漲，原本下月新盤有上漲機會，但考量市場交易難以進一步增溫，加上工作天數少，決定先行平盤開出，讓市場築底後，等待年節過後回春機會。
受到上月國際鎳價續跌，燁聯、唐榮兩大上游不鏽鋼廠12月盤價續開低，為連續第二個月開跌，整體不鏽鋼市況第四季不旺。下游的彰源(2030)、允強(2034)隨著明年1月原料價格回穩，產品報價也可望走穩。
(時報資訊)
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