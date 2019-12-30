《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金漲至近2個月高點 10:002019/12/30 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐上周五紐約期金漲至近2個月高點；受到全球經濟成長的擔憂，以及中美貿易的不確定性，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金漲至近2個月高點；此外，美元兌一籃子貨幣走軟，使美元計價之貴重金屬更加划算，進而提振消費者投資意願，亦支撐金價走勢。 終場2月黃金漲3.7美元，報每盎司1518.1美元，3月白銀跌0.05美元，報每盎司17.94美元，1月白金漲3.1美元，報每盎司956.6美元，3月鈀金漲12.6美元，報每盎司1881.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #盎司 #高點 #買盤 #進場 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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