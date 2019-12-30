買盤進場，支撐上周五紐約期金漲至近2個月高點；受到全球經濟成長的擔憂，以及中美貿易的不確定性，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金漲至近2個月高點；此外，美元兌一籃子貨幣走軟，使美元計價之貴重金屬更加划算，進而提振消費者投資意願，亦支撐金價走勢。

終場2月黃金漲3.7美元，報每盎司1518.1美元，3月白銀跌0.05美元，報每盎司17.94美元，1月白金漲3.1美元，報每盎司956.6美元，3月鈀金漲12.6美元，報每盎司1881.2美元。(商品行情網)

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