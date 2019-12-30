空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3%；因最大金屬消費國中國11月工業企業利潤止跌回升，且漲幅創近8個月最高，顯示中國經濟狀況正在好轉當中，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵期鋅漲逾1.3%。

終場期鋅上漲31美元，報每公噸2305美元；期錫下跌5美元，報每公噸17120美元；期鎳下跌130美元，報每公噸14210美元；期鋁上漲11美元，報每公噸1825美元；期銅下跌1美元，報每公噸6214美元；期鉛下跌8美元，報每公噸1939美元。(商品行情網)

(時報資訊)