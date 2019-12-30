陶瓷基板廠同欣電（6271）宣布擬併購車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238），強強聯手組成世界級國家隊、成為全球CIS委外封測代工（OSAT）龍頭。同欣電及勝麗今（30）日同步跳空漲停，截至9點50分，勝麗仍鎖住漲停、同欣電亦維持逾7.5％漲幅。

同欣電27日傍晚宣布將以股份轉換方式併購勝麗、納為旗下100％子公司，每1股勝麗換發1.244股同欣電普通股，推算約溢價14.5％。雙方將於明年2月14日召開股東臨時會提請表決通過，股份轉換基準日暫訂明年6月30日，完成後勝麗將下櫃。

同欣電總經理呂紹萍指出，同欣電主要為智慧手機用CIS的晶圓測試及重組，主要客戶為中國大陸及歐洲，勝麗以車用CIS組裝及測試為主力，主要客戶為美國及日本，雙方主要客戶重疊度不高、合作互補性高，能提供一次購足服務、滿足客戶現有及未來所有需求。

同欣電董事長陳泰銘表示，同欣電與勝麗都在尋找未來營運成長動能。在5G需求及自動駕駛發展趨勢下，手機及車用為CIS未來2大主成長動能，產業每年自然成長規模估達雙位數，雙方結合將可望掌握短、中、長期產業發展契機，成為最具成長潛力的公司。

展望後市，呂紹萍預期，受惠第四季營運續揚挹注，同欣電今年營收可望與去年相當，由於斥資購置土地建置八德廠，資本支出將創新高。明年4大產品成長動能，預期依序為影像產品、混合積體電路模組、高頻通訊（RF）模組，陶瓷基板則可望持穩、有機會小增。

投顧法人認為，勝麗在車用CIS委外封測的全球市占率超過6成，同欣電在手機通訊CIS的全球市占率則達1成，均為該領域的全球領頭羊業者。勝麗近年持續尋找合適地點建廠擴產，結盟同欣電可解決雙方產能問題、並整合向來虧損的晶圓重組業務。

而同欣電透過併購勝麗，可加快車用CIS領域的拓展進度，使整合型半導體廠（IDM）客戶更能集中資源，並提高同欣電的市場定價能力。由於兩者專注領域差異甚大，結盟合併將產生良好的合作綜效，為明年CIS需求的強勁成長做好準備。

由於車用CIS毛利率較高、超過35％，投顧法人預期在併購勝麗後，同欣電明年營收可望突破百億元關卡，CIS營收貢獻可望提升至36％。毛利率可望提前回升至25～30％的目標區間，雖然股本將膨脹43％，每股盈餘仍可望上看7～7.5元，創2014年以來近6年新高。

(時報資訊)