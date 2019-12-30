新加坡電信與Grab宣布結盟 10:152019/12/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡電信（Singtel）與東南亞叫車服務業者Grab 30日（周一）宣布結盟，聯手爭取新加坡數位銀行執照。 兩公司發表共同聲明指出，將建立以Grab持有60％與新加坡電信持有其餘股份的聯營企業，目標在未來提供多樣化的數位銀行服務。 新加坡政府正在進行二十年來最大規模的金融自由化，發放網路銀行營運執照，讓業者提供有別於星展銀行（DBS Group）、華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）等傳統銀行的服務。 (工商 ) #銀行 #新加坡 #服務 #電信 #新加坡電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 渣打備妥16,888瓶發財水 快來分行拿 18:172019/12/26 財經 中信銀首創「ATM個人化服務」 酷碰點數用LINE搞定 18:192019/12/26 財經 大陸服務貿易進入上升期 04:092019/12/27 論壇廣場 青年署推動志工服務 玄奘大學開花結果 14:572019/12/27 新消息 明年Fed決策將更有共識 21:012019/12/27 財經 借錢給銀行看不上的人 他，孵出305億金融獨角獸 17:002019/12/28 財經 銀行分行收買客戶的心 發財水、紅包最應景 20:082019/12/28 財經 職場新尖兵 星展銀行猛招手 23:002019/12/29 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ 09:002019/12/30 財經 美元交易清淡 紐澳幣相對堅挺 04:102019/12/30 焦點新聞 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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