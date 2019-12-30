新加坡電信（Singtel）與東南亞叫車服務業者Grab 30日（周一）宣布結盟，聯手爭取新加坡數位銀行執照。

兩公司發表共同聲明指出，將建立以Grab持有60％與新加坡電信持有其餘股份的聯營企業，目標在未來提供多樣化的數位銀行服務。

新加坡政府正在進行二十年來最大規模的金融自由化，發放網路銀行營運執照，讓業者提供有別於星展銀行（DBS Group）、華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）等傳統銀行的服務。

(工商 )