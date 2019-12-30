今（108）年為集保結算所成立30週年，在長期開展多元業務與深耕金融服務下，集保結算所營運成績斐然，獲獎不斷，深獲各界肯定。

在數位金融創新方面，集保e存摺2.0上線後，提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據4大功能，開通者已逾87萬戶。今年新增提供境內基金資訊，提供全新視覺化基金公告查詢服務，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提升基金市場資訊的透明度。

在公司治理方面，集保結算所推出中英文版「公司投資人關係整合平台」，提供多項加值服務，便利投資人及發行公司雙向溝通，並擴大與全球第二大國際投票平台ISS公司合作，讓更多外資股東可透過系統連線參與我國股東會投票。此外，集保結算所獲推薦參加2019 亞太電子化成就獎（eASIA Awards），以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」榮獲「數位轉型-公共部門類」金獎，使臺灣數位成就耀眼國際。

在監理科技發展方面，集保結算所建置的「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」、「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，協助我國獲得亞太洗錢防制組織（APG）評鑑之「一般追蹤」最佳成績。今年又新建「大數據分析應用平台」，整合跨系統業務資料，提供金管會及中央銀行視覺化互動式監理資訊，協助主管機關強化市場監理，並可擴大提供市場各項分析資訊。

在協助政策推行方面，由金管會提出，投信投顧公會、證基會、集保結算所主辦，基富通執行的好享退「全民退休投資專案」，湧進11萬人報名，帶動全民退休理財風潮，引領基金生態系蓬勃發展。集保結算所也配合金管會與財政部臺北國稅局，規劃及試辦「民眾查詢金融遺產一站式服務」，並提供有價證券相關資料，大幅減少查詢金融遺產的成本，落實簡政便民。

在推動資本市場接軌國際方面，集保結算所林修銘董事長今年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，並擔任世界集保組織（WFC）董事會成員，強化臺灣資本市場與國際合作。

集保結算所除專注本業之外，也長期關懷社會，主辦「大專生金融就業專班」，培力金融與體育人才，連續10年舉辦愛心捐血活動，舉辦「花蓮九校聯合音樂會」以及「集保盃第二屆射箭聯誼賽」等，也捐助教育部教育儲蓄戶、金融總會金融教育獎助學金、偏鄉學校圖書公益贈閱，拉近城鄉教育落差。

在多年的努力下，集保結算所今年得到許多企業社會責任的榮耀，包括再次榮獲2019天下CSR企業公民獎之「中堅企業組獎」，亦獲得TCSA台灣企業永續獎之「報告書白金獎」及最佳單項績效獎「社會共融獎」，通過衛福部國民健康署健康職場認證標章、教育部體育署運動企業認證標章、1111人力銀行服務業幸福企業大賞等榮譽，都是各界肯定集保結算所持續回饋社會的理念。

展望未來，集保結算所將持續進行數位轉型，鏈結國際市場，並以公用資料服務中心為定位，打造金融服務樞紐，創造資本市場最大的價值。

(工商 )