筋肉爸爸是知名健身達人。(圖／本報系資料照)

37歲健身達人「筋肉爸爸」，向來給人健康的形象，未料9月驚傳腦中風，在妻子「筋肉媽媽」及時發現下送醫，雖一度陷入病危，所幸最後被救回，時隔3個月，近日受訪時他透露近況，走路仍需依靠拐杖。

筋肉爸爸和妻子在健身界相當知名，常在網路分享運動心得，未料正值壯年且身體強健的他，竟在睡覺時中風，讓外界相當震驚，筋肉媽媽事後也透露，雖然老公健康檢查無大礙，但因長期熬夜、過勞，加上忽略家族病史，才會年紀輕時就中風。

而筋肉爸爸近日向《聯合報》透露，復健3個月，他已從半癱狀態，慢慢復原到能緩慢走路、平舉手臂，雖然目前仍需靠拐杖行走，但1年後應該復原8成以上，只是他和妻子擔心6歲兒的身心狀態，因為之前他在家不小心摔倒，讓兒子一時難接受，當場嚇得大哭，加上老婆發現兒子在校似乎有異狀，立刻尋求兒童諮商師協助，好在兒子很懂事，現會學著當小幫手。

(中時電子報)