遠航案內幕重重！蔡正元召開記者會揭密

國民黨與新黨「耀正毅」聯盟，今（30）日再度追打民進黨網軍一事，同時也喊話楊蕙如轉當汙點證人，否則恐有生命之憂。

「耀正毅（要正義）」聯盟成員，新黨不分區立委邱毅指出，謝長廷和楊蕙如剪不斷理還亂，且楊蕙如狡兔三窟，第一窟是台東老家；第二窟則是台北市忠孝東路五段的易始公司；第三窟就是新北市中和區「天空之城」小套房，也是最重要的祕密藏身之所。

邱毅也喊話楊蕙如，要她出來轉當汙點證人，已被舊老板謝長廷出賣，新老闆邱義仁「可能會滅了你的口」，據傳背後有媒體大老授意「處理」。邱毅解釋，這個處理的意思恐有生命之憂，呼籲楊蕙如為保命，還是趕緊出來面對社會，或許過去的罪孽可以得到彌補。

日前，「耀正毅」接發新潮流網軍，臉書「打馬悍將粉絲團」停止運作三天，「媒體別鬼扯」也已下架，但另一個新潮流網軍重要系統「只是賭藍」這幾日非常活躍，幾乎可以說是獨霸一方。邱毅強調，已觀察「只是賭藍」一段時間，攻擊對象都是韓國瑜及國民黨，且攻擊手法與前兩個粉絲團類似，強烈譴責這些領錢混亂是非黑白、充當政治打手的亂源應該退場。

至於民進黨將強行通過《反滲透法》，邱毅指出，台灣新社會智庫現在是邱義仁操盤的重要地點，內部運作包含掌握金流，與慶富案遠航掏空等案有關，以及領軍網軍運作、設計奧步，而目前還不知道最後的奧步，但可能與《反滲透法》關係很大，即便《反滲透法》已經引起公憤，但蔡英文仍一意孤行，中間最大的關鍵還是新潮流，而其中最大操盤手就是邱義仁。

(中時電子報)