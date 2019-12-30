送豬迎鼠！來看看可愛小豬有什麼好玩的事！在台北市立動物園裡的台灣山豬每個個性都不同。「山茶」與「山櫻」好姊妹的逗趣互動、最年長的「泰山」總是要求保育員「摸摸伺候」、敏感又充滿好奇心的「小花」衝刺威嚇…，就讓保育員在年末分享「豬隊友」的「豬聞趣事」給你聽吧！

保育員使出「愛的摸摸」討台灣野豬歡心。（台北市立動物園提供）

常駐在台北市立動物園台灣動物區台灣野豬戶外活動場的是「山茶」、「山櫻」姊妹檔，活動場中的拱痕就是牠們一同拱地翻土時留下的跡證，姊妹倆的好感情，甚至連向保育員「討摸摸」時，都是姊妹同時躺下，可見默契有多好。倆「豬」平時也經常互相打鬧，「山茶」特別喜歡舔「山櫻」的眼睛周遭，總是把「山櫻」惹到發出嚄嚄的聲響才肯停嘴。

「山茶」、「山櫻」姊妹等著向保育員「討摸摸」。（台北市立動物園提供）

敏感的台灣野豬「小花」在看到保育員以外的陌生人群時，會馬上停下進食的動作，躲到角落伺機而動，若是看到陌生人落單，卻又會進行「威嚇」，衝刺到欄舍前再急煞車地嚇人，當陌生人被嚇到時，牠似乎覺得有趣，總要來回重覆好幾次才肯罷休。

面對個性迴然不同的「豬隊友」們，保育員又該如何接招呢？（台北市立動物園提供）

但若陌生人毫無反應，牠也會自覺沒趣似的，回到原位低頭吃食物，雖然敏感但又充滿好奇心的牠，用「衝刺威嚇」來壯膽，保育員見到這個情形也覺得非常有趣。

台灣野豬在野外環境時，需要提高警覺才得以生存，民眾若在野外遇到牠們，可要三十六計走為上策啊。（台北市立動物園提供）

最年長的「泰山」與保育員有深厚的感情，「泰山」一見到保育員靠近，就將背朝外躺下，等待保育員蹲下來為牠「摸摸伺候」，由於台灣野豬的脂肪層較厚、「泰山」背上的皮也已經硬化，因此保育員總是要使出全力來「摸摸」，免得讓「泰山」失望。「泰山」穩重成熟的個性與「小花」截然不同，「泰山」就算看到陌生人，也仍會毫不害羞地跟保育員撒嬌，由此可見還是保育員「愛的摸摸」最重要呢！

台灣野豬喜歡拱土找尋可以吃的食物。（台北市立動物園提供）

由於台灣野豬在野外環境時，需要提高警覺才得以生存，性格多半得既敏感又充滿警覺性，大家可不要以為自己能像保育員一樣能輕易收服「豬隊友」們、使出「愛的摸摸」討牠們歡心，若在野外遇到了台灣野豬，可要三十六計走為上策啊 !

歡迎大家趁著2019年的尾聲，來親眼看看這群「豬隊友」們吧。（台北市立動物園提供）

動物園內每隻台灣野豬的性格都因成長過程而有差異，有的比較膽小神經質、有的比較穩重愛撒嬌，面對個性迴然不同的「豬隊友」們，保育員又該如何接招呢？大小朋友們不妨趁著2019年尾聲來一趟台北市立動物園，親眼看看這群「豬隊友」們吧！

(中時電子報)