TWS(無線藍芽耳機)若說是2019年產業急速竄起的當紅炸子雞，可謂當之無愧。展望2020年，預計TWS在蘋果AirPods的帶動下，滲透率會持續快速成長，瑞昱(2379)儘管未打入蘋果供應鏈，但在中高階TWS晶片上具有優勢，將持續扮演2020年營運重要動能，加上隨著5G的大規模商轉，瑞昱明年在網通、PC及多媒體領域仍有成長空間，整體表現將更優於2019年。

TWS三大領域包括品牌耳機、手機品牌以及低階產品，目前低階產品市場發展性有限，2020年隨著市場期待的5G換機潮，將有利於帶動品牌手機的TWS耳機商機，將成為成長幅度最大的市場族群，對於瞄準中高階TWS晶片的瑞昱來說，也為優勢之一。

研調機構表示，目前有線耳機每年市場出貨量約30億套，2018年藍芽耳機約4000~5000萬套，2019年有望翻倍成長至上億套，瑞昱雖然未打入蘋果AirPods供應鏈，但陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠皆有合作，另外，在控制器及家電部分，已開發國家市場已逐漸將紅外線電視控制器改由藍芽傳出，而在家電部分也有此趨勢，藍芽晶片會是瑞昱營運的主力成長動能。

瑞昱光是今年前三季每股就已經賺進逾一個股本，累計前三季每股獲利為10.13元，瑞昱今年在網通、PC及多媒體等三大產品線同步成長帶動，整體營運明顯優於2018年。

展望2020年，就網通產品來說，明年5G將帶動升級潮，將帶動瑞昱延續動能；整體PC市場規模穩定，且PC相關的USB Type-C 應用在周邊產品逐步成長，加上音效晶片也有不錯出貨，故PC市場出貨量可望持續成長，另外，在多媒體應用上，電視晶片市占率提升，將挹注整體業績成長，且瑞昱在TV SoC方面，因螢幕尺寸及2K往4K及8K解析度優化，使TV SoC產品單價續提升。

(時報資訊)