《港股》美股漲跌不一，恆指微升 10:182019/12/30 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股主要指數漲跌不一，道瓊指數和標普500指數微漲，再創收盤新高，那斯達克指數收跌，結束連續11日的漲勢，以及投資人在假期前縮手，周一香港恆生指數開漲0.09%，為28250.48點。國企股(H股)開漲0.08%，為11204.04點。龍湖集團宣布將入股綠城服務，兩家公司分別開漲1.94%和12.64%。 (時報資訊) #美股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 《美股》聖誕節，美股休市 08:192019/12/26 財經 降低波動度穩中求勝 04:102019/12/27 證券．權證 美股3大指數齊創新高 那斯達克首度衝破9000點 09:162019/12/27 國際 《美股掃瞄》美股再創新高，那指首度漲破9,000點 08:352019/12/27 財經 那斯達克首度跨越9,000點大關 08:562019/12/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美中局勢＋庫存大減，油價創9月來新高 10:342019/12/27 財經 《盤後解析》「權」力相挺，周線連4紅 14:492019/12/27 財經 一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄 17:002019/12/29 財經 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略－指數化投資成優選 04:102019/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 1分鐘財經掃描》iPhone 12晶圓代工 台積電通吃 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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