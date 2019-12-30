上周五美股主要指數漲跌不一，道瓊指數和標普500指數微漲，再創收盤新高，那斯達克指數收跌，結束連續11日的漲勢，以及投資人在假期前縮手，周一香港恆生指數開漲0.09%，為28250.48點。國企股(H股)開漲0.08%，為11204.04點。龍湖集團宣布將入股綠城服務，兩家公司分別開漲1.94%和12.64%。

(時報資訊)