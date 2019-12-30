據OTC資料顯示，今年第四季包括台電、合庫、Orsted Wind Power TW Holding A/S、日月光投資控股股份有限公司等7個單位發行的綠色債券金額高達189億元新台幣，創綠色債券發行以來的單季新高。港系外資指出，此意味著市場認為明年元月總統大選，蔡英文可能勝選連任。而在綠色債券大舉發行下，台灣利率長期存在上行空間。

其實，央行在12月發行的2期國庫券，就已經先行反應市場資金略為吃緊，108-10期182天期國庫，決標貼現利率跳上0.518%，創105年12月標售以來的同天期新高，182天期國庫券的決標貼現利率已經有4年都沒站上0.5%。央行12月初標售的364天期國庫券，決標貼現利率也是站上0.57%，創102年8月以來的同天期新高。

為因應中央政府債務基金辦理舉新還舊財務運作需要及國庫調度需求，助益債券市場殖利率曲線之建構，財政部繼續推動公債發行時程規律化作業，109年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。

其中1月、3月、9月及11月等4個月各發行2期，其餘8個月各發行1期；發行年期分別定為2年(1期)、5年(4期)、10年(6期)、20年(3期)及30年(2期)。

港系外資指出，首先與風電場和其他可再生能源計劃相關的綠色債券發行，可能仍將維持強勁，今年第四季的綠色債券發行就高達189億元新台幣，創歷年新高，這也意味著市場認為明年元月總統大選，蔡英文可能勝選連任。第二，雖然金管會在9月份增加了貨幣風險資本收費（currency risk-capital charge），但以新台幣計價的債券ETF資金流人依然在4Q保持強勁。

(時報資訊)