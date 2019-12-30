胡瓜近日主持《綜藝大集合》，來到彰化鹿港著名的玻璃媽祖廟，特別介紹在地的紙媽祖舞團，帶大家熱舞動起來，這群活潑的媽媽們也想玩一下熱舞大風吹，胡瓜特別想了一個玩法，兩人單獨對決，隨著音樂起舞哨音響後，不論快慢都必須去坐椅子。

胡瓜找了姚蜜先示範，只見兩人隨著音樂起舞，聽到哨聲後，他竟然搶先坐在椅子上，姚蜜只得坐在胡瓜大腿上直呼：「瓜哥這玩法對嗎？怎麼感覺有點害羞？」阿翔在旁一臉疑惑詢問：「瓜哥這個玩法的用意是？」胡瓜笑回：「這個玩法重點在練習搶椅子，不論快或慢都必須去坐椅子，我看剛剛太快，不然我再示範一個。」胡瓜接著再找籃籃示範，沒想到在搶椅子過程中，籃籃率先坐到椅子，胡瓜還慘遭籃籃打到眼睛。

胡瓜（中）玩遊戲遭虧。（民視提供）

胡瓜一屁股坐在籃籃大腿上，直呼：「這個女人太狠了，搶位子就算了，還暗算人。」籃籃連忙道歉，阿翔笑虧，「瓜哥你比人家慢就算了，還被打，但說真的，你也玩夠了，可以陪媽媽們了吧。」最後胡瓜與5位媽媽一起遊戲。

(中時 )