遠航案內幕重重！蔡正元召開記者會揭密

教育部公函指「蔡總統於任教期間升等論文及相關應備文件一案」列為密等，保密期限30年，至138年12月31日方解密。（黃福其攝）

國民黨質疑哪個行政單位，把蔡英文升等論文等文件列為機密。（黃福其攝）

蔡英文「論文門」事件過程簡表。（黃福其攝）

國民黨上午召開「論文門，蔡英文踹共！」記者會，由打鬼軍團總團長周錫瑋主持。周錫瑋表示，中華民國行政機構變成國家機器，用以遮蓋名譽備受質疑的真相，是誰下列列為機密？且是違反機密等級地列為30年的「絕對機密」年限。蔡英文1983-1984年以財務困難未註冊，怎麼拿到學位？要求中選會、教育部及檢調刑事局調查，否則就涉犯瀆職罪嫌。

周錫瑋上午與文傳會主委程美華一起開記者會指出，立委陳學聖收到教育部回函，「蔡總統於任教期間升等論文及相關應備文件一案」為密等，保密期限30年，至138年12月31日方解密。若依此作法，誰可以讓蔡英文與論文相關編列為國家機密，相關單位必須出面說明。

周錫瑋說，國家機密保護法明訂「不得為掩飾特定自然人、法人之不名譽行為」，而且依國家機密法的等級，分「絕對機密」、「極機密」、「機密」，保密期限分別是30、20、10年。結果蔡英文的升等資料列「機密」，解密期限竟是30年。

周錫瑋質疑誰把蔡英文的升等與論文相關列為機密？教育部、國安局還是內政部？教育部怎麼不知道解密期限是10年，不是30年？蔡英文在怕什麼，國家機器在幫蔡英文遮蓋名譽問題；請中選會出來說明，提供學位證明，為何前兩次蔡英文參選總統，中選會都未察覺？中選會應該主動查明學歷問題；檢調與刑事局應主動偵辦，大家都質疑論文與博士是假的，涉及偽造文書，相關單位應主查明，否則就是瀆職，尤其1983至1984年蔡英文以財務困難為由未行註冊手續，怎麼會有博士學位？申請副教授升等過程，也應進行調查。

他說，選舉期間，不要讓行政機關成為遮蓋的國家機器，立法院在最後期間，仍要質疑蔡英文學歷；任何一國的元首誠信受到質疑時，就必須主動出面澄清，否則是對民主法治的蔑視，運用國家機器遮蓋事實更是民主大倒退。」

周錫瑋呼籲政府行政機關盡速出面說明；蔡英文作為總統以及總統候選人有義務說明清楚；中選會、教育部及檢調刑事單位必須盡行政上職責，否則是犯法的，政權輪替後所有犯法瀆職，都會負法律責任。

(中時 )