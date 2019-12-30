門診開藥，都會註記服藥時間與規則，但就是有病人服藥後症狀控制不佳。高血壓病人小張，雖經醫師開立降血壓藥處方，但血壓值始終不穩定，在用藥諮詢時，他告訴藥師，因工作忙碌而常忘記吃藥，突然想起來就隨手拿咖啡或茶趕緊補吃。

臺中慈濟醫院藥師謝蕙霞表示，常有病人忘記吃藥又隨時「補吃」，如果要補吃藥應掌握「時間切半」原則，以避免藥物濃度過高引發副作用風險。

舉例來說，醫囑指示四小時吃一次藥，萬一超過兩小時沒吃藥就建議不要補吃，避免兩次服藥時間太接近，導致藥物在體內濃度過高，增加副作用風險。

什麼時候吃藥、如何吃藥也是一大重點。謝蕙霞指出，為了讓藥物發揮最佳效果，無論是飯前或飯後服用藥物，建議都要至少離用餐間隔半小時至一小時，才能讓藥物發揮最大效果。

然而，部份病人除服用西藥，也常見搭配中藥調理體質，雖然中、西藥物藥性衝突機率較低，但還是建議相隔至少兩小時以上才安全。

搭配服藥的最佳夥伴是「適溫白開水」，謝蕙霞強調，牛奶、茶葉、咖啡都不適合，酒精飲品更是絕對禁止。每次服藥至少喝一百毫升以上白開水，確定藥物進入胃部，避免卡在食道造成灼傷。

還有值得注意的一點是，食物與藥物也會出現交互作用，已服藥期間合併食用柑桔類的水果為例，柑桔類水果可能抑制部分藥物代謝，造成藥物血中濃度增加，進而提高副作用或毒性發生風險，輕則影響藥效，重則危及生命。

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(中時電子報)