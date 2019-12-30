聽到攝氏零下50˚，就令人不由得感到一陣寒意，不過究竟有多冷，不看不知道。

據今日俄羅斯（RT）29日報導，眾所周知，西伯利亞的冬天冷到不行，但除非看到冒著熱氣、熱騰騰的麵條，在短短幾分鐘內，就急凍成能撐得住叉子的冰柱，否則不會了解，這到底有多冷。

(中時電子報)