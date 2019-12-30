影》-50˚C 看熱麵條急凍成冰柱 10:292019/12/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聽到攝氏零下50˚，就令人不由得感到一陣寒意，不過究竟有多冷，不看不知道。 據今日俄羅斯（RT）29日報導，眾所周知，西伯利亞的冬天冷到不行，但除非看到冒著熱氣、熱騰騰的麵條，在短短幾分鐘內，就急凍成能撐得住叉子的冰柱，否則不會了解，這到底有多冷。 What -50°C looks like? (-58°F) pic.twitter.com/6Po8GT9tUR— RT (@RT_com) December 29, 2019 (中時電子報) #冰柱 也許您會感興趣 推薦閱讀 網PO「校園擁50克毒品才算販毒」 調查局抓到禍首 08:232019/12/26 社會 貿協即將50周年 黃志芳提明年七大拓銷策略布局全球 17:472019/12/26 財經 貿協50歲數位轉型 揭示七大全球市場策略 23:062019/12/26 財經 貿協50歲 2020精採台灣 04:092019/12/27 兩岸新聞 明年50歲 貿協升級數位領航者 04:102019/12/27 財經焦點 新光三越跨年慶加碼 1點變10元、50點換500元 13:152019/12/27 消費 區塊鏈50樣本股 8成是民企 04:092019/12/28 焦點新聞 社區總幹事猥褻女清潔工逃亡6年 遭判義務勞務50小時 07:222019/12/29 社會 孟加拉11月初以來 至少50人因嚴寒致死 21:562019/12/29 財經 美空襲伊、敘真主黨旅5據點 至少18死逾50傷 07:182019/12/30 國際 國際熱門新聞 美空襲伊、敘真主黨旅5據點 至少18死逾50傷 - 國際 俄烏交換戰俘 以結束5年戰爭 - 國際 參宿四轉暗 可能即將超新星爆炸 - 國際 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 影》-50˚C 看熱麵條急凍成冰柱 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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