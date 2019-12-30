廣運(6125)集團個股早盤聯袂走揚，其中太極能(4934)股價更是盤中站上漲停價5.91元，掛漲停買單逾3000張。據了解，太極將在明年2/6宣布轉投資的新事業。

近年來，東協的崛起已成為全球矚目焦點，太極將兩岸生產基地全部遷移集中到第三地越南，並逐步聚焦太陽能電池PERC單晶製造。目前越南廠產能600MW，其中單晶100MW；今年陸續將台灣及大陸設備移至越南，並進行系統設備優化及改機作業，目前完成進度約80%，預計明年3月完工。

太極2020年目標產能為800MW，其中單晶500MW及多晶300MW；多晶主要為供應既有長期客戶，而單晶訂單能見度高，已看至2020年第3季，未來不排除產能全數逐步調整為單晶。

在越南具高度人口紅利及低薪酬，及輸出印度SGD(防衛性關稅)及美國301條的稅賦排除，太陽能聚落逐步形成有助材料及零組件供貨穩定；加上未來逐步提高具較高毛利的單晶電池產能，將為太極2020年大幅增揚營運動能。

至於電站方面，子公司承陽目前持有電站容量逾17MW，在建未完工的有9MW，預計明年目標新增15MW，總建置容量逾40MW。因電站持有報酬率高且收益穩定，陸續潛在買家洽談收購承陽，不排除有出售計畫，充實公司營運資金及提前一次認列收益。

因調整產能綜效，第2季毛利率由負轉正至3.27%，第3季毛利率更成長到4.6%，太極前3季合併營收17.9億元，稅後純損0.88億元，EPS-0.25元，為太陽能同業虧幅最小。

太極於12月9日減資變更登記完成，變更前股本35.65億元，每股淨值6.21元；變更後股本20億元，每股淨值提高為11.07元。減資前舊股票最後交易日為2020年1月8日，股票停止在市場買賣自2020年1月9日~17日止，換發後新股預計為2020年1月20日上市買賣。

(時報資訊)